إسرائيليون يؤيدون استئناف القتال في قطاع غزة‎

أيد إسرائيليون أُجريت معهم مقابلات في شوارع تل أبيب اليوم الجمعة، استئناف جيشهم للقتال في قطاع غزة وأقروا بخطورة الأمر لكنهم حملوا حركة حماس مسؤولية عدم تمديد الهدنة التي استمرت أسبوعا.

وسمح توقف الحرب التي دامت لسبعة أسابيع بتبادل الرهائن المحتجزين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول مقابل مئات الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الساحلي.

وقال دفير فيلر: "لم يعيدوا جميع الرهائن. ولم يجمعوا شمل الأسر. لم يكن لدينا خيار آخر. نحن لم نختر الحرب... لا يزال يوجد 165 رهينة في قطاع غزة وهناك أطفال رضع أيضا، نحن لا نريد هذه الحرب لكننا اضطررنا لخوضها".

واستأنف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية على قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، متهما حماس بخرق هدنة استمرت أسبوعا بإطلاق صواريخ على إسرائيل، وعدم الوفاء باتفاق إطلاق سراح جميع الرهائن من النساء.