اعتراف.. "غريزة" الجيش الإسرائيلي وراء مقتل الرهائن الثلاث

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتس هاليفي، السبت، مسؤولية قيادات الجيش عن حادثة مقتل الرهائن الإسرائيليين الثلاثة في غزة بنيران إسرائيلية.

وقال هاليفي في مقطع مصور نشره الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، إن قواته ستكون حريصة على عدم تكرار الحادثة، مشيرا إلى أنه في وقت معين من القتال، يمكن لاتخاذ قرار في جزء من الثانية أن تكون كلفته الحياة أو الموت.

وأضاف هاليفي "أعتقد أن الرهائن الثلاثة فعلوا كل شيء حتى نفهم.. لقد تحركوا دون قمصان حتى لا نشتبه أنهم لا يحملون متفجرات على أجسادهم وكانوا يحملون قطعة قماش أبيض" في إشارة إلى استسلامهم.

وقال هاليفي: "إطلاق النار على الرهائن جاء مخالفا للتعليمات، فيمنع إطلاق الرصاص على من يرفع الراية البيضاء ويطلب الاستسلام، لكن ذلك حدث أثناء تبادل لإطلاق النار وتحت الضغط".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، أن قواته قتلت، ثلاث رهائن “عن طريق الخطأ” في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون “تهديدا”.

وتسبب إعلان الجيش بحالة من الغضب في إسرائيل، إذ شهدت تل أبيب مظاهرات لأهالي الرهائن، الجمعة.