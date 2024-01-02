إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية بدعوى جنوب أفريقيا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل العليا في لاهاي، للرد على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا بحق تل أبيب بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن "رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أكد أن تل أبيب ستمثل أمام محكمة العدل الدولية"، في قرار وصفته بـ"غير العادي".

ونقلت الصحيفة عن هنغبي قوله إن "دولة إسرائيل وقعت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية منذ عقود، وسنرد الدعوى العبثية التي قدمتها جنوب أفريقيا".

وأضاف أن "الادعاء الذي قدمته جنوب أفريقيا لا أساس له من الصحة ضد حق الضحية في الدفاع عن نفسه وهو وصمة عار، ونتوقع من جميع البلدان المتحضرة أن تتفق مع تأكيدنا".

وأكد أن "إسرائيل تتحضر لجلسة الاستماع التي تتم عادة بعد حوالي شهر إلى شهر ونصف من تقديم الدعوى، سنحاول صد مطالبة جنوب أفريقيا".

ووفقا لـ"يديعوت أحرنوت"، فإنه "جرت في الأيام القليلة الماضية، مناقشات في الجيش الإسرائيلي ووزارات الخارجية والدفاع والعدل، لمناقشة سبل التعامل مع الدعوى، وفق ما ذكرت الصحيفة، وقد تستمر جلسات الاستماع في الدعوى ما بين 4 و6 سنوات، إلا أن الجهود الإسرائيلية تهدف إلى إحباط أمر مؤقت لوقف الحرب قد يجبر إسرائيل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وبحسب الصحيفة، فإن "إسرائيل ستستخدم أدوات الضغط الدبلوماسي لتعبئة الدول ضد جنوب أفريقيا وضد هذه الخطوة، فلدى إسرائيل حجج قانونية قوية لرفض الادعاء".