مسلمو أوروبا.. عداء متزايد بعد حرب غزة واتهامات للشرطة بالتمييز

يشعر جيان عمر، عضو البرلمان في برلين من أصول كردية سورية، بأنه لا يحظى بحماية الشرطة بعد استهدافه بمنشورات مليئة بالكراهية ممزوجة بالزجاج والبراز، ونافذة مكسورة واعتداء بمطرقة منذ هجوم حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبرعلى إسرائيل.

وقال أكثر من 30 من زعماء المجتمع المحلي والمناصرين الذين استشارتهم رويترز إن الحوادث الثلاثة التي وقعت في مكتب عمر الانتخابي تشكل جزءًا من العداء المتزايد للمسلمين في أوروبا والذي أججه السياسيون في بعض الأحيان منذ هجوم حماس.

وأضافوا أن حوادث أخرى لم يتم الإبلاغ عنها بسبب ضعف الثقة في الشرطة.

وقال عمر: "أشعر بأني وحيد حقًا، وإذا لم يكن من الممكن حماية شخص يتمتع بوضع مسؤول منتخب، فكيف يجب أن يشعر الآخرون؟".

وأضاف أن الشرطة تحقق في الأمر لكنها أخبرته أنها لا تستطيع توفير المزيد من الأمن في مقره.

وأضاف: "تخيل لو تعرض سياسي ألماني أبيض لهجوم من مهاجر أو لاجئ" في إشارة إلى أن قوات الأمن ستفعل المزيد في مثل هذه الحالات. ولم ترد شرطة برلين على طلب للتعليق.