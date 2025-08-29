"أنا صهركم".. جولة الشرع في 3 محافظات سورية (فيديو)

حفلت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأولى لمحافظات حمص وحماة وإدلب، الجمعة، بردود فعل واسعة ومتباينة، خاصة مع ما تضمنته من فعاليات احتفالية لافتة.

وفي أبرز المحطات، وفي موقف وصفه ناشطون بأنه "طريف" خاطب الشرع أهالي حمص بقوله: "يا أهل حمص ديروا بالكم علينا.. أنا صهركم"، في إشارة إلى أن زوجته تنحدر من حمص، ما قابلته الحشود بالهتاف.

وفي حمص أيضاً، قدم الأهالي قطعة قديمة من ستار الكعبة المشرفة هدية للرئيس، وسط احتفال الحاضرين.

وفي محافظة حماة جرى نحر 7 جمال ترحيباً بزيارة الشرع.

وعبر ناشطون عن استهجانهم للمظاهر الاحتفالية المبالغ فيها للترحيب بالشرع، وسط إشارات إلى تغليب الطائفية في البلاد.

كما تجمع حشد كبير من السوريين في مدينة إدلب ترحيباً بزيارة الشرع في ختام جولته.

وخلال جولته افتتح الشرع عدداً من المشاريع مؤكداً أن "هذه المشاريع ليست مجرد حجارة وبناء، بل هي رسالة لكل السوريين والعالم بأننا قادرون على تحويل دمار الماضي إلى منارة للمستقبل".