"فورين أفيرز": تغييرات عميقة متوقعة في تركيبة إسرائيل السياسية والأمنية

أكد تقرير لمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية تراجع ثقة الإسرائيليين في حكومتهم، بالرغم من اتحادهم بعد هجوم السابع من أكتوبر خلف الحملة العسكرية لإسقاط حركة حماس في غزة واستعادة رهائنهم.

وعزا التقرير هذا التراجع إلى عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على استعادة الرهائن، إلى جانب ازدياد عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ورغم عدم القدرة على توقع عواقب الحرب في المستقبل، فقد رأت المجلة أنها قد تؤدي إلى تغييرات عميقة في تركيبة إسرائيل السياسية وتوجهاتها الأمنية، إذ من المرجح أن تؤدي الإخفاقات الاستخبارية الكارثية إلى انعكاسات على مؤسسة الأمن والدفاع الإسرائيلية التي قد تحتاج إلى إعادة تشكيل مواقفها تجاه حربها مع غزة، كما قد تحتاج القيادة الحالية، بقيادة نتنياهو، إلى التنحي عند نهاية الحرب.

ووفق التقرير، يمكن أن يكون لاحتمالية تنحي نتنياهو عواقب وخيمة على نواح إسرائيلية متعددة تعتبر حليفة لنتنياهو ومتوافقة مع الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة.