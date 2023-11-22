ما الذي يميز تبادل الأسرى الجديد بين إسرائيل وحماس عن الصفقات السابقة؟

تختلف عملية تبادل الأسرى الجديدة بين إسرائيل وحركة حماس، التي تم الإعلان عن التوصل إليها ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار، هذه المرة، عن أية عملية تبادل أخرى.

ويأتي ذلك على النقيض من عمليات تبادل الأسرى السابقة، لا سيما الصفقة التي أطلقت حماس بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط العام 2011.

فبموجب ذلك الاتفاق، أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1000 أسير، بعضهم كان مدانًا بالقتل، بمن فيهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة، وأحد الذين تحمّلهم إسرائيل مسؤولية هجوم الحركة المميت عليها 7 أكتوبر/ تشرين الأول.