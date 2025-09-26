تصنع الصواريخ.. إسرائيل تعلن استهداف منشأة لحزب الله في البقاع (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف موقعا لإنتاج الصواريخ، يتبع لحزب الله في منطقة البقاع، شرقي لبنان.

واعتبر أن "وجود الموقع الذي استُهدف يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وذلك، على الرغم من أن شن الغارات على لبنان يعدّ أيضا خرقا للاتفاق.

وتبادلت إسرائيل والحزب القصف عبر الحدود لنحو عام عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتحولت المواجهة في أواخر سبتمبر/أيلول 2024، إلى حرب مدمّرة استمرت قرابة شهرين وانتهت بوقف إطلاق نار في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل تواصل شنّ ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف منشآت للحزب وعناصره.