ميقاتي: قلقون من ارتفاع أعداد النازحين السوريين الشباب إلى لبنان

هيمن ملف نزوح السوريين غير الشرعي إلى لبنان، على أجندة مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الأولى التي انعقدت، اليوم الخميس.

وعبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن قلقه "حيال ملف النزوح السوري إلى لبنان، خاصة وأن غالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب".

وأوضح بأن الجيش والقوى الأمنية يبذلون جهودًا كبيرة "لمنع قوافل النزوح غير المبرر، الذي يهدد استقلاليتنا الكيانية، ويفرض خللًا حادًا يضرب بقصد وغير قصد تركيبة الواقع اللبناني"، وفق قوله.

وكشف ميقاتي عن التوجه لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، حيال هذا الملف، باعتبار أن "المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع".