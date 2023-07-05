عبور ثم استقرار.. مهاجرو جنوب الصحراء يعلقون بدول مغاربية

حين يغادر الكثيرون بلدانهم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، فإن الوجهة المأمولة بالنسبة إليهم هي أوروبا، في حين ينظرون إلى الدول المغاربية التي يعبرونها كخيار مؤقت، ريثما يتمكنون من ركوب القوارب.

لكن نسبة مهمة من هؤلاء الحالمين يجدون أنفسهم وقد أقاموا لمدة طويلة في البلدان المغاربية التي يقصدونها من أجل الركوب صوب أوروبا؛ كتونس وليبيا والمغرب.

وإزاء هذا الوضع، بات ثمة حديث عن انتقال من مرحلة "العبور" إلى الاستقرار، في رحلة مشوبة بالكثير من الجدل، ففي تونس، مثلا، تأجج التوتر بين الأهالي في مدينة صفاقس، غربي البلاد، وبين عدد من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي أحداث محطة من محطات التوتر، لقي رجل تونسي مصرعه، في اشتباكات مع مهاجرين من جنوب الصحراء، فيما تحدثت منظمات حقوقية عن حصول انتهاكات بحق المهاجرين.

وأمام المشهد الحاصل في تونس، يثار النقاش حول الأسباب، وأبرزها:

الفوضى الليبية:

الاضطرابات التي حصلت في ليبيا بعد 2011، جعلت البلد الشاسع من حيث المساحة مقصدا للمهاجرين الباحثين عن فرصة عبور صوب أوروبا.

لكن كثيرين ممن حلموا بالفردوس الأوروبي وجدوا أنفسهم فريسة لعصابات الاتجار في البشر، أو ضحايا للتعذيب والابتزاز، في انتهاكات نددت بها الكثير من المنظمات الدولية وعلى رأسها "هيومان رايتس ووتش".

انسداد الأفق:

تفاقم أزمات الغذاء في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وزيادة حدة النزاعات العسكرية المسلحة، يدفعان باتجاه هجرة المزيد من السكان اليائسين.

ويشدد مسؤولون غربيون باستمرار على أن إحداث التنمية في الأوطان الأم للمهاجرين هو الحل الأنجع لخفض إقبالهم على الهجرة، لكن عدم وجود تغير ملموس على الأرض يبقي الأمور على حالها.

ما بعد الحرب والوباء:

إذا كانت أغلب دول العالم قد تأثرت بتداعيات وباء كورونا وتبعات الحرب الأوكرانية الروسية، فإن دول إفريقيا جنوب الصحراء ذات الاقتصادت الضعيفة لم تكن استثناء، بل كانت أكثر سوءا.

من العبور إلى الإقامة

في ظل عدم قدرة الكثيرين على الانتقال إلى أوروبا، يجدون أنفسهم وقد صاروا مقيمين في عدة دول مغاربية مثل المغرب والجزائر وتونس.

ويرى متابعون أن هذه الإقامة تطرح تحديات أمام الدول التي تستقبلهم، لأنها تجد نفسها في حاجة إلى تقديم عدة خدمات حيوية لهم مثل التطبيب والتعليم.

وتجد هذه الدول نفسها، أمام ما يوصف بـ"عبء" من قبل البعض، في حين أن الوضع الاقتصادي الداخلي ليس مريحا، كما هو الحال في تونس التي ظلت تخوض مفاوضات عسيرة من أجل نيل الدعم المالي من مؤسسات دولية.

وإزاء هذا الوضع، يتحول مهاجرو جنوب الصحراء إلى نقطة محورية في الشراكة بين شمال وجنوب المتوسط، في حين يقول عدد من المتابعين إنه على الأوروبيين أن يتحملوا المسؤولية، وألا يطالبوا شركاءهم المغاربيين بأداء دور "حراس البحر".