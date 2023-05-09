كيف سيستفيد السوريون من عودة بلادهم للجامعة العربية؟
مخاض عسير وعشرية سوداء عاشتها سوريا خلال السنوات السابقة، أثخنت الحربُ جراحَها في جسم السوريين بكل مكوناتهم، وأوصلت الجميع إلى طريق مسدود، بل وفاقم الجرحُ السوري أزمات المنطقة بأكملها التي ضاعفت من معاناة السوريين؛ ما استدعى تدخّلًا عربيًّا فوريًّا للتعاطي مع الأزمة السورية وفكرًا عقلانيًّا ومنطقيًّأ.
ولعلَّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بعد أن تقرر استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وكل المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من الـ7 من مايو/أيار 2023، شكلت منعطفًا كبيرًا لسوريا بعد غياب دام 12 عامًا.
هذا الأمر أثار تساؤلات بين مراقبين، حول ما يمكن أن يستفيده الشعب السوري فعليًّا من هذه العودة، وهو السؤال الأكثر ورودًا في الشارع السوري حاليًّا، فضلًا عن سؤال آخر يبحث عن إجابة وهو: ماذا بعد انضمام سوريا للجامعة العربية؟
ماذا سيستفيد الشعب السوري من العودة؟
يعدد الخبير السياسي السوري البارز كمال الجفا، لـ"إرم نيوز"، أبرز المنافع التي ستعود على الشعب السوري بعد قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومنها:
-هذه العودة تساعد في تحطيم الجدران العالية التي راكمتها سنوات الحرب بين المعارضات والدولة السورية، وبين السوريين، ومع شعوب المنطقة كافة.
-تخفف السقوف العالية التي تتمترس خلفها المكونات السياسية المعارضة، والإجماع الوطني على قضايا مهمّة وإستراتيجية فيما بيننا.
-تساعد في تخطي الأجيال القادمة من السوريين التي ولدت ونمت وترعرعت خلال سنوات الأزمة لحالة الكراهية والعداء.
-عودة العلاقات العربية والتبادل التجاري وفتح الحدود وزيادة وتيرة الإنتاج والاقتصاد.
-وقف النزيف البشري والهجرة المستمرة للشباب السوريين هربًا من ويلات الحرب.
-عودة القرار الإقليمي إلى دول المنطقة وولادة أنظمة سياسية وتحالفات جديدة قادرة على اتخاذ ناصية القرار السياسي.
- زيادة التعاون التجاري وفتح مزيد من السفارات ومزيد من رحلات الطيران والسياح.
ماذا بعد العودة؟
ولعل التغيرات الدولية في مستوى التحالفات والحرب في أوكرانيا وتفاقم الأزمات الإنسانية في العالم وتأثيرها على التموضع الجيوساسي لكثير من دول المنطقة الفاعلة والمؤثرة، كانت وراء تبني قرار عودة سوريا للجامعة العربية.
وسبقت عودة سوريا للجامعة زيارات مكوكية بين دمشق والعواصم العربية والمبادرات التي طرحت ونضجت نوعًا ما وقد أنتجت شبه توافق على التأسيس لمرحلة جديدة من التعاطي مع الحكومة السورية.
وقال الإعلامي والخبير السياسي اللبناني جمال دملج، في تصريحات لإرم نيوز إن "مسألة استعادة سوريا عضويتها الطبيعية في جامعة الدول العربية تزامنت مع العديد من التحولات المهمّة التي شهدها العالم أخيرًا، بدءًا من سطوع نجم الصين، مرورًا بالتراجع الملحوظ لدور الولايات المتحدة في مجال إدارة الأزمات الدولية، وانتهاءً بالارتصافات الجديدة التي تتشكل حاليًّا، جيوسياسيًّا وإستراتيجيًّا، في مجال ترسيخ أسس الدعوة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العام 2000، لبناء عالم متعدد الأقطاب".
ويضيف: "لكن الأهم، هنا أيضًا، يتمثل في وجوب التساؤل، بجدية، عن ما إذا كانت الإدارة السورية الحالية، برئاسة بشار الأسد، قادرة على التعاطي بأريحيةٍ، مع القرار العربي الأخير، بما يخدم مصالح الشعب السوري، وليس العكس".
ويؤكد دملج: "أكاد أجزم بأن الدور الريادي الذي يقوم به رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يمكن أن يشكل صمام أمان للمنطقة ككل، نظرًا لإداركه التام للمتغيرات الحاصلة، دوليًّا، في هذه الأثناء".
ويُعد القرار العربي قرارًا جريئًا ومتقدمًا، وربما ستكون هناك خطوات مستقبلية في قدرة العرب على الانتقال إلى اتخاذ قرارات مصيرية ليس فقط فيما يتعلق بسوريا، بل أن يكونوا مؤثرين وليسوا متأثرين في تطورات الأحداث الإقليمية والدولية وأن بإمكانهم امتلاك ناصية القرار بكل القضايا المهمّة والإستراتيجية التي تتعلق بالأمن القومي العربي ومستقبل هذه المنطقة المهمَّة من العالم، وفقًا لمراقبين.