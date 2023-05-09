كيف سيستفيد السوريون من عودة بلادهم للجامعة العربية؟

مخاض عسير وعشرية سوداء عاشتها سوريا خلال السنوات السابقة، أثخنت الحربُ جراحَها في جسم السوريين بكل مكوناتهم، وأوصلت الجميع إلى طريق مسدود، بل وفاقم الجرحُ السوري أزمات المنطقة بأكملها التي ضاعفت من معاناة السوريين؛ ما استدعى تدخّلًا عربيًّا فوريًّا للتعاطي مع الأزمة السورية وفكرًا عقلانيًّا ومنطقيًّأ.

ولعلَّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بعد أن تقرر استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وكل المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من الـ7 من مايو/أيار 2023، شكلت منعطفًا كبيرًا لسوريا بعد غياب دام 12 عامًا.

هذا الأمر أثار تساؤلات بين مراقبين، حول ما يمكن أن يستفيده الشعب السوري فعليًّا من هذه العودة، وهو السؤال الأكثر ورودًا في الشارع السوري حاليًّا، فضلًا عن سؤال آخر يبحث عن إجابة وهو: ماذا بعد انضمام سوريا للجامعة العربية؟