"وول ستريت جورنال": لا حل بسيط "لتحديات الأنفاق" أمام إسرائيل

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه "لا يوجد حلٌّ بسيط" للتحديات التي تفرضها أنفاق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن "النظام الممتد تحت الأرض، والذي من المحتمل أن يمتد لمئات الأميال تحت غزة، لا مثيل له، حيث يخدم أغراضًا مختلفة بدءًا من تهريب الإمدادات وحتى شن هجمات داخل إسرائيل".

ولفتت إلى أن "استخدام حماس للأنفاق يتجاوز الإستراتيجية العسكرية؛ ويعتقد أن الرهائن الذين اختطفوا، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، محتجزون تحت الأرض".

وأضافت الصحيفة، أن الرهائن المفرج عنهم تحدثوا عن "المشي لأميال عبر أنفاق ضيقة قبل الوصول إلى غرف كبيرة مجهزة بمرافق مثل الحمامات والاستحمام، مؤكدين أن تعقيد شبكة الأنفاق يشكل تحديًا فريدًا لإسرائيل، حيث يتطلب وحدات متخصصة مدربة على القتال تحت الأرض".