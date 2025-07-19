إعلام عبري: ألفا درزي بالجيش الإسرائيلي يعتزمون القتال في السويداء

كشفت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، أن نحو ألفي درزي في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الأخرى، أعربوا عن عزمهم القتال إلى جانب أبناء طائفتهم في السويداء السورية.

ووفق الهيئة، جاء ذلك في وثيقة وقعها المشاركون، وتتضمن أسماءهم وأرقام هوياتهم العسكرية، قالوا فيها: "لقد حان الوقت لنكون مستعدين للدفاع عن إخواننا وأرضنا وديننا"، على حد تعبيرهم.

وأضافت أن الوثيقة تم تداولها خلال الساعات الـ24 الماضية، ما شكل ضغطًا متزايدًا على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تخشى من اتساع رقعة التوتر واندفاع المزيد من الدروز نحو الحدود السورية.

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وفي سياق متصل، كشفت قناة "كان" العبرية، أن الجيش الإسرائيلي سمح، لنحو ألف إسرائيلي بعبور الحدود نحو الأراضي السورية، بعد وصول حشود كبيرة إلى السياج الحدودي، وتعذّر على الشرطة احتواؤها.

ونقلت القناة عن ضابط كبير في القيادة الشمالية قوله: "لم يُعجبني القرار، لكن لو لم تُفتح البوابات، لحدثت فوضى قد تُفضي إلى دهس المدنيين حتى الموت".

وأكدت أن الخطوة التي أقدم عليها أفراد من الجالية الدرزية تُعد غير مسبوقة، وأثارت قلقًا شديدًا لدى المستويات الأمنية العليا في إسرائيل.