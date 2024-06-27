للمرة الأولى منذ اجتياح رفح.. إسرائيل تسمح بخروج أطفال من غزة لتلقي العلاج

سمحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، بسفر21 طفلاً من مصابي السرطان عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك للمرة الأولى منذ دخول الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح في السابع من مايو/ أيار الماضي.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"إرم نيوز" إن الأطفال غادروا قطاع غزة للعلاج في الخارج بعد تنسيق من منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن عدداً من الأطفال تم نقلهم من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه قبل يومين، عبر سيارات إسعاف بعد تنسيق المنظمة الأممية لهم.

ومعبر كرم أبو سالم معبر تجاري وغير مخصص لسفر الأفراد، لكن منذ دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح أغلق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر؛ ما حال دون خروج آلاف المرضى والمصابين ممن هم بحاجة للعلاج خارج غزة.