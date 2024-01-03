اغتيال موسوي والعاروري.. رسائل إسرائيلية لإيران

تمثل الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة لقيادات فلسطينية وإيرانية بسوريا ولبنان، رسائلَ من تل أبيب لطهران، بشأن الاستعدادات الإيرانية لشن حرب على إسرائيل من خلال حلفائها بالمنطقة، وتحديداً حركة حماس ومليشيا حزب الله، بحسب قراءة لمحللين سياسين.

واغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في بيروت، وهو الذي يعتبر الرجل الأقرب لإيران بالحركة، فيما سبق ذلك اغتيال القائد بالحرس الثوري الإيراني رضى موسوي بقصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق.

رغبة إسرائيلية

ويقول المحلل العسكري الإسرائيلي، رونين بيرجمان، إن "اغتيال العاروري يعكس رغبة إسرائيل في استعادة زمام الحرب"، لافتاً إلى أنه سيكون من الصعب تنفيذ أي رد انتقامي من قبل إيران وحلفائها على عمليات الاغتيال".

وأوضح بيرجمان، في مقال تحليلي لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، أن "عمليات الاغتيال الأخيرة تمثل رسالة من إسرائيل لإيران وحلفائها تفيد بأن تل أبيب لديها معلومات حول كل ما يحدث في طهران وبيروت".