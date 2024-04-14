سقوط حامل وقود صاروخ باليستي إيراني جنوبي بغداد (صور)

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بسقوط حامل وقود صاروخ باليستي إيراني في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد، دون وقوع إصابات بشرية.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "جسمًا معدنيًّا غريبًا سقط من الجو في منطقة زراعية في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد"، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت بالتزامن مع مرور صواريخ إيرانية فوق المنطقة.