سقوط حامل وقود صاروخ باليستي إيراني جنوبي بغداد (صور)
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بسقوط حامل وقود صاروخ باليستي إيراني في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد، دون وقوع إصابات بشرية.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "جسمًا معدنيًّا غريبًا سقط من الجو في منطقة زراعية في ناحية اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد"، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت بالتزامن مع مرور صواريخ إيرانية فوق المنطقة.
وأوضح المصدر أن قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الجسم الذي سقط هو حامل وقود لصاروخ باليستي، مؤكدا عدم وقوع إصابات بين المدنيين.
وتظهر صور حصلت عليها "إرم نيوز" جسمًا معدنيًّا على شكل أسطوانة مجوفة بالقرب من سياج مزرعة ممددًا وسط طريق ترابي تحوطه أشجار النخيل.
وشاهد مواطنون عراقيون في مناطق عديدة جنوبي البلاد مرور الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية في الأجواء العراقية أثناء توجهها نحو إسرائيل في رد إيراني على استهداف قنصليتها في دمشق.