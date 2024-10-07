خلف "غبار" حرب غزة.. إسرائيل تفرض واقعاً "قاسياً" في الضفة والقدس

استغلت إسرائيل الحرب الدائرة في قطاع غزة بعد الهجوم الواسع الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر من العام الماضي، لفرض واقع قاسٍ في الضفة الغربية والقدس، عبر تصعيد إجراءاتها الميدانية وزيادة وتيرة الأنشطة الاستيطانية في معركة ضم صامتة.

ومنذ 7 أكتوبر من العام الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي في الضفة والقدس المحتلة أكثر من 740 فلسطينيًا، وأصاب أكثر من 6250 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وإضافة إلى الأنشطة العسكرية، زادت إسرائيل من وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، عبر شرعنة عدد كبير من البؤر الاستيطانية، وإخراج عدد آخر من مشاريع الضم للنور من أجل تنفيذها بعيدًا عن الأضواء.

مخططات "خطيرة"

وقال مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إنه "منذ 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم تم طرح 182 مخططًا هيكليًا استيطانيًا، نجم عنها 23267 وحدة استيطانية، وتمت المصادقة على 6300 وحدة منها، وتم إيداع 17 ألف وحدة استيطانية من أجل استكمال الإجراءات لبنائها".

وأضاف أبو رحمة لـ"إرم نيوز"، أنه "خلال الحرب تمت شرعنة 11 بؤرة استيطانية جديدة، كما تم توسيع 29 بؤرة استيطانية قديمة، في حين نفذت إسرائيل 689 عملية هدم في الضفة الغربية، نتج عنها تدمير 868 منشأة".

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وقال إنه "إضافة للاستيطان تمت مصادرة 52 كيلومترا مربعا إما من خلال الإعلان عنها كأراضي دولة، أو تغيير حدود محميات طبيعية إسرائيلية وتوسيعها وضم أراضٍ فلسطينية إليها".

وأضاف أبورحمة "السلطات الإسرائيلية زادت كذلك من وتيرة أوامر وضع اليد على أراضٍ فلسطينية لاستخدامها لأغراض عسكرية، حيث تم توقيع 52 أمرًا لأغراض إنشاء طرق عسكرية أو بناء أبراج عسكرية أو أوامر لإنشاء معابر، والتي كانت تستهدف مصادرة أراضٍ في محيط المستوطنات".

وأوضح أن "مجموعات من المستوطنين سيطرت على قرابة 14 ألف كيلومتر مربع دون إعلانات من سلطات الاحتلال الرسمية خلال هذا العام".

وبحسب المسؤول الفلسطيني فإن "أعداد الطرق والحواجز المغلقة بالبوابات أو الحواجز الدائمة ارتفع في الضفة الغربية إلى 872، باتت تقيد حركة الفلسطينيين وتقطع أوصال القرى والمدن الفلسطينية، وتفرض سيطرة كاملة على الأراضي الفلسطينية".

استهداف القدس

وحول الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، قال مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي، إن "هنالك خطة بحيث تصبح القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال في عام 2050، يعيش فيها أكثر من 5 ملايين يهودي وبنسبة عرب تقل عن 10%، وهناك مشاريع ضخمة يتم تنفيذها لإحياء هذا الهدف".

وأشار لـ"إرم نيوز" إلى أن بعض هذه المشاريع يقام في منطقة النبي موسى والمنطقة الشرقية لمدينة القدس لتفريغ هذه المنطقة من السكان العرب، وإزالة التجمعات البدوية في تلك المنطقة.

وأضاف "بعد السابع من أكتوبر ظهرت هذه المخططات على السطح، وأصبح هنالك ظروف دولية مواتية لتمرير هذه المخططات، مع انشغال العالم في الحرب الروسية الأوكرانية ثم انشغالهم في حرب غزة، والجرائم الفظيعة التي كانت ومازالت هناك".

وتابع: "إسرائيل تشن حربًا موازية في القدس والضفة الغربية، حيث نفذت في القدس 33 مشروعًا استيطانيًا بعد السابع من أكتوبر، وحوالي 350 عملية هدم، كما أن هناك أكثر من 7 آلاف إخطار تم توزيعها على السكان العرب، في سلوان وجبل المكبر والشيخ جراح وفي وادي الجوز".

وأضاف أن "هناك 32 ألف عقار في مدينة القدس لديها إخطارات بالهدم، ما يعني أن ما بين 100 إلى 150 ألف مقدسي معرضون لأن يبقوا بدون مأوى أو مسكن، حال تنفيذ هذه الإخطارات".

وقال الرفاعي إن "وتيرة الاعتقالات ارتفعت بشكل ملحوظ في القدس، ولأسباب لم يسبق لها مثيل قبل السابع من أكتوبر، مثل الملاحقة بسبب منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجاوزت أوامر الاعتقال ألفي مقدسي، منهم حوالي 550 ما زالوا في سجون الاحتلال".

وحول الأوضاع في المسجد الأقصى، قال الرفاعي إن "أكثر من 50 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بعد 7 أكتوبر، كان من بينهم وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، وأعضاء كنيست".

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سياسة ممنهجة

ويرى المحلل السياسي علي الأعور، أنه لا يمكن فصل ما يحدث في الضفة الغربية عن الحرب في قطاع غزة، معتبرًا أن إسرائيل تحاول نقل نموذج حرب غزة إلى الضفة الغربية من خلال القتل والتدمير وحتى طبيعة الأسلحة المستخدمة، وكذلك سياسة تدمير البنية التحتية.

وقال الأعور لـ"إرم نيوز" إن "إسرائيل تعمل لإنهاء وجود السلطة الفلسطينية بشكل كامل في الضفة، قبل تنفيذ مخطط وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيريتش، لضم الضفة بشكل كامل".

وأضاف أنه "رغم تداعيات القتل والتشريد والتهجير على الشعب الفلسطيني، إلا أن التداعيات السياسية هي الأكثر خطورة بالنسبة إلى الفلسطينيين"، معتبرًا أن "الحرب بددت الآمال بإقامة دولة فلسطينية من جهة، وكذلك وفرت غطاء لتوحش إسرائيل".

وبدوره، يقول المحلل السياسي نشأت الأقطش إن "إسرائيل استغلت الحرب في غزة وانتهجت سياسية العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضاف الأقطش لـ"إرم نيوز" أن "سياسة الإغلاق لمدن وقرى الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية تماماً، هي جزء من التجهيز لمرحلة قادمة عنوانها السيطرة على الضفة الغربية بشكل كامل".

وأكد وجود مؤشرات على خطة إسرائيلية للسيطرة على المسجد الأقصى، مضيفًا أن "إسرائيل تستغل الحرب ومجرياتها لتحقيق الهدف في السيطرة على الضفة الغربية".