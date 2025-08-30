ما حقيقة اغتيال صحفي إيراني في دمشق؟

زعمت وسائل إعلام إيرانية، بأن الصحفي ميلاد روشن حال زاده، الموفد الإعلامي المستقر في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق، قُتل اليوم السبت، بعد اعتقاله على يد مسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة).

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "مسلحي الهيئة أقدموا على اعتقال الصحفي في وقت سابق من يوم الجمعة قبل أن يعلنوا عن "إعدامه"، معتبرين ذلك "رسالة تحذير" موجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية" وفق تعبيرها.

من جهتها، أكدت وسائل إعلام تابعة للهيئة تنفيذ العملية، مشيرة إلى أن استهداف الصحفي الإيراني جاء كـ"زجر وإنذار لإيران" على خلفية دورها العسكري والسياسي في سوريا.

يُذكر أن منطقة السيدة زينب تُعد أحد أبرز مراكز النفوذ الإيراني في سوريا، حيث كانت تنتشر فيها ميليشيات مرتبطة بطهران، إلى جانب وجود أمني مكثف لحماية المراقد الدينية التي تستقطب آلاف الزوار سنوياً.