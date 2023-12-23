غارة إسرائيلية تودي بحياة 76 فردا من عائلة واحدة في غزة

أدى هجوم إسرائيلي على مبنى في مدينة غزة إلى مقتل 76 فردا من عائلة واحدة، حسبما أعلن متحدث باسم الدفاع المدني في القطاع المحاصر.

ويعتقد أن الغارة التي وقعت يوم الجمعة من بين الأكثر دموية في الحرب حتى الآن، وفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل.

وقال بصل إن "16 رب أسرة من عائلة المغربي قتلوا، بالإضافة إلى نساء وأطفال".

وكان من بين الضحايا عصام المغربي، الموظف السابق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزوجته وأطفالهما الخمسة.

وأكدت الوكالة في بيان لها، أن "الرجل البالغ من العمر 56 عاما توفي إلى جانب زوجته لمياء (53 عاما)، وأبنائهما محمد (32 عاما)، وسعود (30 عاما)، ولمى (27 عاما)، ولؤي (23 عاما)، وعبيدة (13 عاما)".

وجاء في البيان: "على مدى ما يقرب من 30 عاما، عمل عصام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامجنا لمساعدة الشعب الفلسطيني. وسيظل في الأذهان كعضو محبوب في فريق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني. لقد أثرت خسارة عصام وعائلته تأثيرا عميقا علينا جميعا. فالأمم المتحدة والمدنيون في غزة ليسوا هدفا".