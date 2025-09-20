"رسائل نار" أمريكية إسرائيلية.. هل تنقذ "الفرصة الأخيرة" لبنان من التصعيد؟

ذكرت مصادر لبنانية مطلعة، لـ"إرم نيوز"، أن التطورات الأخيرة تحمل إشارات إلى مرحلة أكثر خطورة في المشهد اللبناني، موضحة أن الجانب الأمريكي قد يلوح بورقة أخيرة تعد بمثابة "الفرصة الأخيرة" لما قبل تصعيد جديد يضع نهاية لهذا الوضع في لبنان.

يأتي ذلك وسط تمسك "حزب الله" بسلاحه، وعدم قدرة الحكومة اللبنانية على تطبيق قرار سحب السلاح.

وأوضحت المصادر أن زيارات الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى لبنان دائماً ما كانت تحمل رسائل تهديد ووعيد للدولة اللبنانية، ولكن هذه المرة ستكون الرسالة شديدة وضاغطة، لأن المعطيات تغيرت.

وأشارت المصادر إلى أن واشنطن، من خلال أوراقها من المبعوث توماس باراك وصولاً إلى مورغان أورتاغوس، تسعى إلى تكريس معادلة جديدة".

وأضافت: "ما لا تنجزه الدولة اللبنانية في ملف السلاح، ستتولاه إسرائيل بالقوة، ما يشي بتصعيد مرجّح بضوء أخضر أمريكي ينذر بأن المرحلة المقبلة قد تحمل الأسوأ".

وأوضحت المصادر أن إسرائيل يناسبها أكثر عدم الوصول إلى حل داخلي في لبنان لتستمر في عمليات الاغتيال وقضم الأراضي وغير ذلك.

وتتداخل الرسائل النارية الموجهة إلى الحكومة بشأن ملف السلاح مع اتساع العدوان الإسرائيلي، في وقت يُقرأ فيه وصول الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس على أنه محطة مفصلية تحمل في طياتها تهديدات وضغوطاً غير مسبوقة.

إفراغ الجنوب اللبناني

الكاتب والباحث السياسي سامي سماحة قال إن رسائل النار التي وصلت إلى لبنان ليست محصورة بموضوع نزع السلاح، وليست استباقاً لوصول الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس فقط، بل تستهدف نشاط حزب الله مع اقتراب ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، والقيادي هاشم صفي الدين.

وأضاف سماحة، لـ "إرم نيوز"، أنه على المستوى البعيد ما يفعله الجيش الإسرائيلي له علاقة بتهجير من عاد ومنع من يريد العودة، وأصبح واضحاً أن إسرائيل تريد الجنوب اللبناني فارغاً من السكان، كمرحلة أولى من خططها التوسعية.

وأشار إلى أن ورقة الموفد الأمريكي توماس باراك نعاها نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري، ومن ثم، بناءً على ضغوط، تراجع عن النعي قبل أن يعود ويعلن عدم صلاحيتها.

وأكد سماحة أنه رغم ذلك، فإن الضوء الأخضر الأمريكي مستمر لإسرائيل منذ نشأتها حتى اليوم، فلم يصدف مرة أن أوقفت واشنطن تل أبيب عن حرب أو شن غارة أو استيطان وغير ذلك.

وبيّن أن الولايات المتحدة أظهرت باستعمال الفيتو ضد قرار وقف الحرب على غزة أنها تريد استمرار الحرب على القطاع وعلى لبنان، وهي تريد لجنوب لبنان ما تريده لقطاع غزة وفلسطين.

وأكد أن واشنطن حاولت من خلال ورقة باراك، لكنها فشلت، افتعال الصدام بين الجيش وحزب الله، وما زالت تضغط بالتهديد والوعيد على الدولة اللبنانية لدفع الجيش لخوض مواجهة مع الحزب، وفق قوله.