يحدد شرط الجنسية لخوض انتخابات الرئاسة.. لماذا يتمسك سعيد بـ "الفصل 89"؟

يطرح تمسك الرئيس التونسي قيس سعيد بالدعوة إلى "احترام الفصل 89 من الدستور" في علاقة بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة تساؤلات حول ما إذا كان يستهدف مرشحين لا يحترمون شرط الجنسية التونسية دون سواها، كما جاء في هذا الفصل.

وقال سعيد إن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تفرض "الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالعملية الانتخابية التي وردت في نصّ الدستور، وخاصة في الفصل 89 منه، وترتيب الجزاء القانوني على كلّ خرق من أي جهة كانت".

وينصّ الفصل 89 من الدستور على أنّ ''الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع''.

ووفق الفصل ذاته "يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي''.

تناقض

لكن القانون الانتخابي الصادر سنة 2014 ولم يتم تعديله ينص على أنّه ''يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقل’’.

ويشير إلى أنه "إذا كان (المترشح) حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية''.

ويعني ذلك أن هناك "تناقضا" بين ما ينص عليه الفصل 89 من دستور 2022 وبين شروط الترشّح للرئاسية في القانون الانتخابي لسنة 2014، ما يفرض ضرورة التدخل التشريعي حتى يتماشى القانون الانتخابي مع أحكام الدستور على مستوى الفصل المذكور.