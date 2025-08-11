قصف عنيف ونسف منازل.. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على غزة (فيديو)

واصل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، عمليات قصف مكثفة على مناطق شرقي وجنوبي مدينة غزة، وركز غاراته على حي الزيتون وتل الهوا بعد قصفها بالقذائف المدفعية والصواريخ، كما نفذ عمليات نسف لمنازل سكنية جنوبي المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي شن أكثر 15 غارة على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، كما استهدف محيط مبنى الكلية الجامعية في منطقة تل الهوا جنوبي المدينة.

أخبار ذات علاقة خطة إسرائيلية لتقليص مدة عملية احتلال غزة

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إنه وردته نداءات استغاثة حول وجود قتلى ومصابين بعد استهداف منزل جنوبي مدينة غزة، إلا أن طواقمه لم تتمكن من الوصول لموقف القصف بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم.

ووثق أحد موظفي الدفاع المدني بغزة لحظات استهداف الجيش الإسرائيلي لفريق دخل مبنى في حي الزيتون وحاول انتشال جثامين ضحايا ومصابين جراء قصف إسرائيلي.

وفي السياق ذاته، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف ضخمة في منطقة حي الزيتون ومنطقة شارع 8، وهو الشارع الواصل بين مدينة غزة ومنطقة "نتساريم" التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي ويقسم غزة وشمالها عن وسطها وجنوبها.

وبعد موجة نزوح واسعة من منطقة حي الزيتون جراء الغارات الإسرائيلية، أفاد مواطنون في مدينة غزة بتلقيهم رسائل تطلب منهم إخلاء منازلهم في الحي والتوجه باتجاه منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي للمدينة، مع تهديدات باجتياح كامل مناطق مدينة غزة، ونقل سكانها إلى جنوبي ووسط قطاع غزة.