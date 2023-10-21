تقرير: ملف الأسرى يعرقل الاجتياح الإسرائيلي لغزة

اعتبر تقرير نشره موقع "أوروبا 1"، السبت، أنّ الجيش الإسرائيلي يواجه تحديًا رئيسًا في تنفيذ الاجتياح البري لقطاع غزة، يتعلق بملف الأسرى الذي يعطّل هذا الهجوم.

وقال التقرير إنّه "في اليوم الخامس عشر من الحرب، يمكن القول إنّ إحدى الصعوبات هي هؤلاء الأسرى، حوالي 200 شخص لدى حركة حماس".

وأضاف: "عندما تدخل قوات الجيش الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية، فإنها ستواجه العديد من الفخاخ، في متاهة الأزقة في غزة، بممراتها وأنفاقها تحت الأرض، حيث يتم إخفاء الأسرى بالتأكيد".

واعتبر التقرير أنّه "لهذا السبب تتسارع المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الأجانب بفضل وساطة الدول المجاورة مثل قطر، ويجري إعادة تجميع المدنيين الفلسطينيين بمنطقة في الجنوب، بالقرب من خان يونس، لتمهيد الطريق لهذا الهجوم البري".

ونقل عن ممثل للجنة الدولية للصليب الأحمر قوله: "بعد أسبوعين من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، ظهر أخيراً بصيص أمل للمئتي شخص الموجودين حالياً في غزة، حيث أطلقت الحركة الفلسطينية سراح امرأتين أمريكيتين، أم وابنتها، مساء الجمعة، بفضل وساطة قطرية".