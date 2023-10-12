الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي يبحثان التصعيد العسكري في غزة

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، وذلك لبحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد ولي العهد السعودي، خلال الاتصال، أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأشار محمد بن سلمان، وفقا للوكالة، إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

كما أكد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية ذكرت أن رئيسي ومحمد بن سلمان ناقشا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في أول مكالمة هاتفية بين الزعيمين منذ اتفاق توسطت فيه الصين بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات.