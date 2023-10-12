تقرير: مقاطع فيديو وتحقيقات وفرت "كنزًا استخباريًّا" للجيش الإسرائيلي
تحولت مقاطع فيديو ملتقطة أثناء اقتحام مستوطنات غلاف غزة، وتحقيقات أُجريت مع العشرات من الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي داخل تلك المستوطنات، إلى "كنز استخباري" بالنسبة لإسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس.
ونقلت صحيفة "ماكور ريشون" عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي العميد دانيل هغاري، قوله إن "وسائل تكنولوجية محددة أسهمت في تحديد هوية عناصر شاركت في تلك الفظائع من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها شبكات التواصل الاجتماعي"، على حد قوله.
وذكر الناطق العسكري الإسرائيلي، أن الجيش "قام بتصفية مسؤول كبير في القوة البحرية التابعة لكتائب القسام كان يخفي أسلحة في منزله لكي تستخدم في تنفيذ اعتداءات كبرى"، فيما يبدو وأن تصفية المسؤول الفلسطيني جاءت بسبب تلك المعلومات.
وتستغل إسرائيل مقاطع الفيديو التي أظهرت عمليات نقل الأسرى الإسرائيليين إلى قطاع غزة والتي تحتوي على مشاهد عنيفة في بعض الأحيان، ضمن حملة إعلامية واسعة على الصعيد الدولي، ربما كانت على رأس الأدوات التي استعانت بها إسرائيل لتبرير الدمار الواسع والهجمات العشوائية التي ينفذها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.
إنهاء سيادة حماس
الصحيفة أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل ليلة الخميس، شن هجمات على قطاع غزة ولا سيما النقاط التي تخص عناصر النخبة التي شاركت في اقتحام السياج الأمني السبت الماضي، لافتة إلى أن المعلومات بشأنهم جاءت عقب التحقيقات التي أجراها الجيش مع معتقلين فلسطينيين سقطوا في الأسر داخل المستوطنات.
وتعهد الناطق العسكري بمواصلة موجات الهجمات على القطاع، وقال إن "الجيش يواجه حتى الآن عناصر فلسطينية في مستوطنات غلاف غزة، وإنه ماض في تطهير المنطقة، التي تقع حاليًا تحت السيطرة الكاملة للجيش، ويُمنع المدنيون من الدخول إليها، وتشهد تراجعًا تدريجيًّا في أعداد العمليات والاشتباكات".
وفي الوقت الراهن يتبع الجيش الإسرائيلي تعليمات مشددة بقتل كل من يقترب من السياج الأمني من الجانب الفلسطيني، حتى ولو تبين أنه مدني.
ووفق الصحيفة العبرية، تستعد وحدات الجيش الإسرائيلي "للمراحل التالية من الحرب"، بناءً على الخطة التي صادق عليها المستوى السياسي.
موقع "واللا" الإخباري بدوره، نقل تصريحات للعميد هغاري، بشأن طبيعة الأهداف التي تطالها هجمات سلاح الجو الإسرائيلي في الوقت الراهن، إذ أشار إلى أنها تهدف إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية لحركة حماس.
وأوضح أن "التعامل الحالي مع حماس يتم من منطلق أنها كيان واحد، بصفتها صاحبة السيادة على غزة، ومن ثم يُنظر إلى زعيم الحركة يحيى السنوار النظرة ذاتها للعناصر الميدانية مثل مروان عيسى ومحمد الضيف".
واعتبر هغاري، أن "حماس فقدت قدرتها على تطبيق سيادتها على القطاع، بما في ذلك عبر الآليات المدنية، وتلقت ضربة قوية للغاية".
ولفت إلى أن الجمهور الإسرائيلي بدوره، "يرغب في رؤية المزيد، لكننا لسنا برابرة، نحن نقصف على أساس معلومات استخبارية، لدينا استخبارات أثناء الهجمات، لا يوجد هجوم نشنه دون معلومات استخبارية، وبالطبع نخلي السكان المدنيين، وحين يختبئون بداخل بناية نبلغهم ونقصف"، على حد زعمه.
تحذيرات مسبقة
وأفادت تقارير عبرية، الأربعاء، بأن "تحذيرات استخبارية وصلت الجيش الإسرائيلي قبيل بدء اقتحام السياج الأمني بالفعل من قبل المئات من عناصر الفصائل الفلسطينية يوم السبت الماضي".
وعلق الناطق العسكري الإسرائيلي على تلك النقطة، وأشار إلى أنه "على الرغم من وجود معلومات بشأن تحرك ما، إلا أن أحدًا لم يظن أن تُشَن عمليات بهذا الحجم".
ونقلت صحيفة "ماكور ريشون" عن الناطق العسكري الإسرائيلي قوله: "العلامات التي ظهرت في الساعات السابقة للاقتحام، لم ترق إلى مستوى التحذير، لم يكن لدينا فهم أننا بصدد عمليات بهذا الحجم".
ومضى قائلًا: "بالتأكيد ظهرت علامات، لكن كيف فُسرت، لم تكن هناك علامات تشير إلى هجوم بهذا الحجم، سيحقق جيش الدفاع الإسرائيلي في هذه الأحداث بعمق، بما في ذلك ما حدث بشأن الرؤية الدفاعية وما أصاب طبيعة ردنا بعد ذلك، والآن نحن نقاتل وسنعود إلى هذا التحقيق بعد الحرب".