تقرير: مقاطع فيديو وتحقيقات وفرت "كنزًا استخباريًّا" للجيش الإسرائيلي

إنهاء سيادة حماس

الصحيفة أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل ليلة الخميس، شن هجمات على قطاع غزة ولا سيما النقاط التي تخص عناصر النخبة التي شاركت في اقتحام السياج الأمني السبت الماضي، لافتة إلى أن المعلومات بشأنهم جاءت عقب التحقيقات التي أجراها الجيش مع معتقلين فلسطينيين سقطوا في الأسر داخل المستوطنات.

وتعهد الناطق العسكري بمواصلة موجات الهجمات على القطاع، وقال إن "الجيش يواجه حتى الآن عناصر فلسطينية في مستوطنات غلاف غزة، وإنه ماض في تطهير المنطقة، التي تقع حاليًا تحت السيطرة الكاملة للجيش، ويُمنع المدنيون من الدخول إليها، وتشهد تراجعًا تدريجيًّا في أعداد العمليات والاشتباكات".

وفي الوقت الراهن يتبع الجيش الإسرائيلي تعليمات مشددة بقتل كل من يقترب من السياج الأمني من الجانب الفلسطيني، حتى ولو تبين أنه مدني.

ووفق الصحيفة العبرية، تستعد وحدات الجيش الإسرائيلي "للمراحل التالية من الحرب"، بناءً على الخطة التي صادق عليها المستوى السياسي.

موقع "واللا" الإخباري بدوره، نقل تصريحات للعميد هغاري، بشأن طبيعة الأهداف التي تطالها هجمات سلاح الجو الإسرائيلي في الوقت الراهن، إذ أشار إلى أنها تهدف إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية لحركة حماس.

وأوضح أن "التعامل الحالي مع حماس يتم من منطلق أنها كيان واحد، بصفتها صاحبة السيادة على غزة، ومن ثم يُنظر إلى زعيم الحركة يحيى السنوار النظرة ذاتها للعناصر الميدانية مثل مروان عيسى ومحمد الضيف".

واعتبر هغاري، أن "حماس فقدت قدرتها على تطبيق سيادتها على القطاع، بما في ذلك عبر الآليات المدنية، وتلقت ضربة قوية للغاية".

ولفت إلى أن الجمهور الإسرائيلي بدوره، "يرغب في رؤية المزيد، لكننا لسنا برابرة، نحن نقصف على أساس معلومات استخبارية، لدينا استخبارات أثناء الهجمات، لا يوجد هجوم نشنه دون معلومات استخبارية، وبالطبع نخلي السكان المدنيين، وحين يختبئون بداخل بناية نبلغهم ونقصف"، على حد زعمه.