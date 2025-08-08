روبيو: لا سلام في غزة بوجود حماس

علق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة، مؤكدا أن "إسرائيل هي من تحدد في النهاية ما يجب فعله من أجل أمنها" وفق تعبيره.

وقال روبيو في تصريح لشبكة "إي دبليو تي" ردا على سؤال بشأن احتلال القطاع الفلسطيني: "لن يكون هناك سلام في غزة أبدا طالما أن حماس موجودة، وسبب وجودها هو رغبتها في تدمير إسرائيل".

وأضاف أن "حماس تريد طرد كل يهودي من الشرق الأوسط وهذا هو هدفهم، وطالما أن حركة حماس تمتلك أسلحة وقدرة على القتال فإنها تشكل تهديدا للسلام" بحسب قوله.

وتابع الوزير الأمريكي: "علينا التعامل مع مسألة الرهائن بغزة وحماس وليس فقط الجانب الإنساني، وحماس تعتقد أنها تكسب حرب العلاقات العامة العالمية وهي غير مستعدة لتقديم أي تنازلات".

وأردف أن "المحادثات مع الحركة انهارت في اليوم الذي اتخذ فيه رئيس فرنسا قرارا أحاديا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن رسائل الاعتراف بالدولة الفلسطينية جعلت من الصعب تحقيق السلام والتوصل إلى اتفاق مع حماس" وفق قراءته.

ولفت إلى أن "حماس تشعر بالجرأة نتيجة رسائل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".