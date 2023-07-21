اغتيال موظف تابع للأمم المتحدة في تعز اليمنية

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، مسؤولًا عربيًا في فريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بإحدى مدن محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، جنوب غرب اليمن.

ونقل موقع "عدن الغد" المحلي، عن شهود عيان، أن مسلحين أطلقوا النار على مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي، في مدينة التربة، في أحد مطاعم المدينة، قبل أن يلوذ المسلحون بالفرار.

من جانبه، ذكر موقع "المصدر أونلاين" المحلي، أن مسلحًا اغتال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، الأردني الجنسية، مؤيد حميدي، أثناء تناوله وجبة الغداء في أحد مطاعم المدينة، وفق مصدر طبي في مستشفى خليفة، بمديرية التربة.

وتخضع أجزاء متفرقة من محافظة تعز، لسيطرة حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، كما تنتشر في مديرية الشمايتين، جنوبي المحافظة، قوات عسكرية موالية للحزب، وتسيطر عليها.

وقال المحلل السياسي، ياسر اليافعي، في تغريدة على تويتر، إن منطقة التربة بتعز "تحولت إلى وكر للإرهاب وبحماية من قوات الإخوان.

وأضاف: "ما حدث اليوم هوأن الإرهاب الذي استهدف عدن طوال السنوات الماضية من منطقة التربة، استهدف اليوم سمعة تعز ومن داخل التربة نفسها"، في إشارة إلى عملية اغتيال المسؤول الأردني في برنامج الغذاء العالمي".

وأشار اليافعي، إلى أن هذا الحادث، "يأتي عقب فترة وجيزة فقط من إقرار المنظمات العالمة فتح مكتب رسمي لها في تعز لتنظيم تدخلاتها".

ويرى الناشط أدونيس الدخيني، أنه "لابد من مغادرة مربع الصمت، والتحرك لمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة".

ودعا في منشور له على فيسبوك، إلى تحرك لإنقاذ المدينة الأحد المقبل، أمام مقر السلطة المحلية في محافظة تعز، "الجميع مدعو للتحرك وإنقاذ هذه المدينة التي تعاني بفعل من يقودها ويسيطر عليها".

وأجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اتصالًا بمحافظة تعز، نبيل شمسان، وجه خلاله "بملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل موظف أممي وإصابة آخرين".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن محافظ تعز، أطلع رئيس مجلس القيادة على المعلومات الأولية التي تشير إلى تحديد هوية منفذ الاعتداء الإجرامي، والإجراءات القانونية المتخذة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة لينالوا عقابهم الرادع.