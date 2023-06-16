الجيش يطالب السودانيين بمغادرة منازلهم المجاورة لمواقع "الدعم السريع"

طالبت قيادة الجيش السوداني، اليوم الجمعة، المدنيين بمغادرة منازلهم المجاورة لمواقع قوات "الدعم السريع"، مؤكدة أن الجيش يتقدّم بثبات نحو أهدافه المخطط لها.

وشدد ياسر عطا عضو المجلس السيادي نائب قائد الجيش السوداني، في مقطع مصور، إن الجيش سيعمل على تدمير قوات "الدعم السريع" في كل مكان توجد فيه، بما في ذلك المنازل التي تسيطر عليها.

وقال: "ندعو السكان للابتعاد عن المنازل التي تسيطر عليها ميليشيات الدعم لا،ه ستتم مهاجمتها في كل مكان"، مضيفاً: "معركتنا اليوم هي معركة أمة وشعب".

وأكد أن الشعب في ظهر الجيش، ورغم التعفن في بعض القوى السياسية والإعلام إلا أن هناك شرفاء بينهم.