وسط ترقب لـ"ضربة انتقامية".. الميليشيات الإيرانية في حالة "استنفار قصوى"

تأهبت الميليشيات الإيرانية في مواقع عديدة تقع ضمن نطاق سيطرتها في الأراضي السورية، تحسباً للرد الإيراني المتوقع على إسرائيل.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، أن مناطق تواجد تلك الميليشيات شهدت استنفارا كبيرا، منذ 24 ساعة، بالتزامن مع التوتر والترقب لتنفيذ التهديدات الإيرانية بالرد بشكل حاسم على اغتيال إسرائيل لقادة ما يسمى بـ"محور المقاومة".