وسط ترقب لـ"ضربة انتقامية".. الميليشيات الإيرانية في حالة "استنفار قصوى"
تأهبت الميليشيات الإيرانية في مواقع عديدة تقع ضمن نطاق سيطرتها في الأراضي السورية، تحسباً للرد الإيراني المتوقع على إسرائيل.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، أن مناطق تواجد تلك الميليشيات شهدت استنفارا كبيرا، منذ 24 ساعة، بالتزامن مع التوتر والترقب لتنفيذ التهديدات الإيرانية بالرد بشكل حاسم على اغتيال إسرائيل لقادة ما يسمى بـ"محور المقاومة".
وأجرت الميليشيات الإيرانية وفقا للمرصد عمليات إعادة تموضع وانتشار لقواتها في مناطق سورية مختلفة، وأزالت الأعلام والرايات والدلالات التي تؤكد على تواجدهم، وتجميد التنقلات العلنية للقيادات باستثناء حالات الضرورة القصوى، إضافة تغيير سيارات المواكب للقيادات العسكرية.
وشملت الإجراءات بحسب المرصد: دمشق ومنطقة القلمون وريف دمشق الجنوبي الغربي ومناطق قرب الجولان السوري المحتل، وحلب وريفيها الجنوبي والشرقي.
كما حولت الميليشيات الإيرانية مواقعها في البادية السورية وقلصت أعدادها في المواقع العسكرية والنفطية التي تتمركز ضمنها.