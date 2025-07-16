قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف القصر الرئاسي في دمشق (صور وفيديو)

شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية عنيفة استهدفت القصر الرئاسي في دمشق، وذلك خلال ساعات من غارة سابقة كانت بمحيطه، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط القصر، للمرة الثانية اليوم الأربعاء، في تصعيد كبير، مع تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحكومة السورية بمزيد من الضربات إن لم تسحب قواتها من مدينة السويداء الدرزية.

وكانت غارة أولى قبل ساعات استهدفت محيط القصر الرئاسي، كما تعرضت هيئة الأركان السورية في دمشق اليوم الأربعاء، لغارات جوية عنيفة شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية.

وأكد مصدران أمنيان وقوع قتلى وجرحى في ضربة إسرائيلية جديدة على وزارة الدفاع وقوات الأمن في سوريا.





يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر دبلوماسية غربية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يعد بقيادة عناصر درزية من منتسبيه لتنفيذ هجوم بري على سوريا، تسبقه غارات جوية مكثفة يعقبها إنزال جوي على مشارف محافظة السويداء، بحجة حماية الطائفة الدرزية.





واتخذت الأحداث في سوريا منحى تصاعديا خلال الساعات الماضية وسط استمرار المواجهات الدامية في السويداء، وما زاد من حدة التوترات الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على مواقع الجيش السوري في المحافظة والتي ما لبثت أن اتسعت رقعتها لتشمل مساء اليوم قلب العاصمة دمشق بالقرب من مقر الرئاسة السورية ومبنى هيئة الأركان.

ولم تستبعد المصادر ذاتها في تصريحات أدلت بها لـ " إرم نيوز" اتساع رقعة الهجوم الاسرائيلي البري ليصل إلى عمق 60 كيلو مترا داخل الأراضي السورية، ما يعني أن النطاق الجغرافي للهجوم المتوقع يشمل جميع أراضي القنيطرة ودرعا والسويداء وصولا إلى مشارف العاصمة دمشق .

وكررت المصادر تأكيدها على أن الأيام وربما الساعات القادمة ستشهد مزيدا من التصعيد الإسرائيلي في سوريا، خاصة بعد اجتياز العشرات من الدروز الإسرائيليين للحواجز العسكرية الإسرائيلية على الحدود والدخول إلى سوريا للدفاع عن أبناء الطائفة في السويداء.



