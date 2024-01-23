بوتين والسيسي يدشنان وحدة كهرباء في محطة الضبعة (فيديو)

شهد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، بينما تمضي موسكو قُدمًا في طموحاتها النووية العالمية.

وتنفذ شركة روساتوم الحكومية الروسية أعمال إنشاءات محطة الطاقة بتكلفة 30 مليار دولار والتي ستتكون من 4 وحدات للكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية المصرية أن الرئيسين افتتحا أعمال بناء الوحدة الرابعة والأخيرة عبر رابط فيديو، وقال بوتين إن "التعاون بين بلدينا مستمر ويتطور. مصر صديق مقرب لنا وشريك إستراتيجي".

وتواجه مصر طلبًا متزايدًا على الطاقة في ظل بلوغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وتسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا يصدّر الكهرباء إلى الدول المجاورة، وإلى تنويع مصادر الطاقة.