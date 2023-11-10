تقرير: مصير "غامض و معقد" ينتظر غزة بعد الحرب

توقع تقرير فرنسي، أن تزيد الحرب في قطاع غزة الأوضاع تعقيدا مما قد يجعل مستقبل المنطقة ما بعد الحرب غامضا ومفتوحا على أكثر من سيناريو.

وقال التقرير الذي أورده موقع إذاعة فرنسا الدولية "آر آف إي" إن رسم تصور لمستقبل غزة يبدو مهمة معقدة للغاية في وقت لا تزال فيه حصيلة الضحايا في ارتفاع مهول، بعد شهر ويوم من القصف الإسرائيلي المستمر بوتيرة مرتفعة على الأراضي الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فإن الحرب التي انطلقت بهجوم طوفان الأقصى لحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر ، أفرزت تداعيات قوية وقاصمة بشكل آني لكن عواقبها على المدى البعيد لن تكون أقل فداحة وفق تقديرات الخبراء.