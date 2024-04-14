بعد إغلاقها لساعات.. 4 دول تعيد فتح مجالاتها الجوية

أعلنت الأردن والعراق وإسرائيل فتح مجالاتها الجوية بعد إغلاقها في وقت متأخر، أمس السبت، تزامنًا مع هجوم شنته إيران على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ.

ووفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن سلطات الطيران الأردنية، فقد أعاد الأردن فتح مجاله الجوي. كما أفادت وكالة الأنباء العراقية بأنّ "سلطة الطيران المدني تعلن إعادة فتح الأجواء أمام جميع الطائرات".

وأعادت إسرائيل فتح مجالها الجوي اعتبارًا من الساعة 04,30 بتوقيت غرينيتش واستئناف مطار بن غوريون عمله"، فيما المطارات المخصصة للرحلات الداخلية ستستأنف عملها تباعًا خلال اليوم، وفق هيئة المطارات المحلية، بحسب رويترز.

وأعلنت لبنان فتح أجوائها أمام حركة الطائرات بعد أغلاقها السبت على خلفية الرد الإيراني على إسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة النقل.

وأظهرت مساء السبت صور ملاحية صادرة عن موقع "فلايت رادار 24"، تعليق حركة الطيران المدني في أجواء دول عربية وإسرائيل، بالتزامن مع إعلان إيران عن رد عسكري بطائرات مسيرة ضد إسرائيل، وفق الأناضول.

وبحسب المشاهد المباشرة التي يعرضها موقع "فلايت رادار 24"، فإن أجواء دول الأردن ولبنان وسوريا وإسرائيل والعراق، ظلت خالية من رحلات الطيران المدني حتى صباح الأحد، بعد إعلان تلك الدول عن تعليق الطيران المدني مؤقتًا.