نتنياهو يتوقع صدور مذكرة اعتقال بحقه قريبا

وأكد نتنياهو أن المحكمة ستوافق على طلب المدعي العام، وتصدر أوامر ضده قريبا، وربما قبل سفره إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة بالكونغرس في 24 يوليو/ تموز المقبل.

وتابع "في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدّم فيه المدعي العام خان الطلب في 20 مايو/ أيار، اقتربت اللحظة التي من المفترض أن يتخذ فيها القرار".

ولم تستبعد صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن تصدر أوامر الاعتقال سرًّا لمنع أطراف من تعطيل الإجراءات.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وقادة في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب.