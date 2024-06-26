نتنياهو يتوقع صدور مذكرة اعتقال بحقه قريبا
توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تصدر محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحقه، وأخرى بحق وزير الدفاع يؤاف غالانت قريبا، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن ذلك جاء خلال اجتماع طارئ عقده نتنياهو مساء الثلاثاء مع وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، والنائب العام غالي باهاراف ميارا، حول إمكانية موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وإصدار مذكرات الاعتقال بحقه.
وأكد نتنياهو أن المحكمة ستوافق على طلب المدعي العام، وتصدر أوامر ضده قريبا، وربما قبل سفره إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة بالكونغرس في 24 يوليو/ تموز المقبل.
وتابع "في الواقع، كلما ابتعدت عن التاريخ الذي قدّم فيه المدعي العام خان الطلب في 20 مايو/ أيار، اقتربت اللحظة التي من المفترض أن يتخذ فيها القرار".
ولم تستبعد صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن تصدر أوامر الاعتقال سرًّا لمنع أطراف من تعطيل الإجراءات.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وقادة في حركة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب.