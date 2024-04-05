منظمات إغاثة: حمايتنا في غزة تقع على عاتق إسرائيل

قالت منظمات إغاثة دولية، الخميس، إنه ليس بوسعها فعل المزيد لحماية موظفيها في قطاع غزة، مؤكدة أن مسؤولية تجنب قتلهم تقع على عاتق إسرائيل، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

جاء ذلك في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بتنسيق إنساني مباشر مع الجيش الإسرائيلي.

وتصاعد الغضب العالمي إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، بعد غارة جوية إسرائيلية يوم الإثنين الماضي، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص يعملون لصالح منظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 196 عاملًا في المجال الإنساني قتلوا حتى الآن في الحرب المستمرة منذ 6 أشهر، والتي أطلقتها إسرائيل ردًا على هجوم شنته حركة حماس على غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.