الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد النازحين بسبب حرب غزة

حذَّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي من المزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط الأوسع بسبب الصراع في غزة، فيما اجتمع مسؤولو الأمم المتحدة وساسة ومجموعات إغاثة في جنيف اليوم الأربعاء للبحث عن حلول لأزمة نزوح عالمية.

ونزح عدد قياسي بلغ 114 مليونًا حول العالم منهم نحو 40 مليون لاجئ فروا من عشرات الصراعات الدائرة بما يشمل السودان وأوكرانيا.

وأدّى القصف الإسرائيلي على غزة منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل إلى نزوح 85 في المئة من سكان القطاع داخليًّا.

وقال جراندي خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، الذي يعقد كل أربع سنوات "هناك كارثة إنسانية كبرى تتكشف في قطاع غزة، وحتى الآن فشل مجلس الأمن في وقف العنف".

وأضاف "نتوقع سقوط مزيد من القتلى من المدنيين وزيادة المعاناة وكذلك المزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة".

كما حث جراندي المجتمع الدولي على عدم نسيان أزمات أخرى تسبب النزوح.