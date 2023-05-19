مواجهات عنيفة عقب انتهاء "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في القدس‎‎

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الخميس، بين مقدسيين والشرطة الإسرائيلية في عدة أحياء من القدس الشرقية عقب انتهاء مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وانفكاك الحصار الذي فرض على القدس بسبب المسيرة.

واشتبكت قوات إسرائيلية مع شبان مقدسيين في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد أن استهدف شبان الحي القوة الإسرائيلية بالمفرقعات النارية والحجارة وقنابل الملوتوف محلية الصنع، كما استخدمت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز، مما تسبب بحالات إغماء واختناقات بين سكان الحي.