مواجهات عنيفة عقب انتهاء "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في القدس‎‎

مواجهات عنيفة عقب انتهاء "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في القدس‎‎

مضر المومني
مضر المومني

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الخميس، بين مقدسيين والشرطة الإسرائيلية في عدة أحياء من القدس الشرقية عقب انتهاء مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وانفكاك الحصار الذي فرض على القدس بسبب المسيرة.

واشتبكت قوات إسرائيلية مع شبان مقدسيين في حي سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد أن استهدف شبان الحي القوة الإسرائيلية بالمفرقعات النارية والحجارة وقنابل الملوتوف محلية الصنع، كما استخدمت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز، مما تسبب بحالات إغماء واختناقات بين سكان الحي.

مواجهات عنيفة عقب انتهاء "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في القدس‎‎
استهداف صحفيين من قبل المستوطنين خلال "مسيرة الأعلام" بالقدس‎‎

كما اندلعت مواجهات مماثلة في كل من مخيم شعفاط ورأس العامود وحي الطوري، بعد أن رفع بعض الشبان العلم الفلسطيني على المنازل.

وشهدت مدينة القدس، اليوم، إغلاقات وتوترات ومواجهات بين مستوطنين ومقدسيين عند منطقة باب العامود خلال مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

إسرائيل
فلسطين

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