قتيلان بانفجار استهدف حاجزا أمنيا في القرداحة السورية

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية السورية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، مقتل عنصر أمن وإصابة آخر بجراح بالغة، بهجوم عند حاجز في منطقة القرداحة باللاذقية، إلى جانب مقتل المهاجم.

وأوضح العميد في تصريحات صحفية، مساء الثلاثاء، أن الحادث، جرى عندما "قام شخص يُعتقد أنه كان في حالة سُكر بالاقتراب من أحد الحواجز الأمنية في منطقة القرداحة أثناء قيام العناصر الأمنية بمهام حفظ الأمن والاستقرار، وقد تعامل عناصر الحاجز مع الموقف بهدوء وتم تسوية الأمر دون أي إشكال".

وأضاف" لكن بعد نحو نصف ساعة عاد الشاب حاملاً قنبلتين يدويتين وقام بفتحهما بين العناصر الأمنية الموجودة في المكان.. أسفر الانفجار عن مقتل المنفّذ على الفور واستشهاد أحد عناصر الحاجز، فيما أصيب عنصر آخر إصابة بليغة أدت إلى بتر أحد أطرافه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

كما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادره بأن عنصرا من الأمن العام وشخصا آخر فارقا الحياة وأصيب عنصر أمن عام بجروح خطيرة نتيجة تفجير قنبلة، في منطقة القرداحة.