ليبيا.. ما سر رفض الأحزاب السياسية خريطة الطريق الأممية؟

أثار تصاعد الرفض في ليبيا من قبل أحزاب سياسية وكيانات اجتماعية أيضاً لخريطة الطريق التي أعلنت عنها المبعوثة الأممية، هنا تيتيه، تساؤلات حول أسباب ذلك، وما إذا كان سيربك هذه الخطة.

وأعرب ائتلاف "الأحزاب من أجل الوطن" عن رفضه للخريطة الأممية، فيما عبرت أطراف اجتماعية في غرب البلاد أيضاً عن رفضها لها؛ ما يثير تساؤلات حول مصير هذه الخريطة.

انعدام الثقة

وقال الخبير في الشأن العام الليبي، عبد السلام شبيك، إن "رفض عدد من الأطراف السياسية والاجتماعية في ليبيا لخريطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي يحمل عدة دلالات مهمة".

وأوضح شبيك لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الرفض يعكس حالة انعدام الثقة المتراكمة بين الشارع الليبي والبعثة الأممية، حيث ينظر الكثير من الليبيين إلى مقترحات الأمم المتحدة باعتبارها نوعاً من الوصاية الخارجية التي قد تُدار وفق مصالح دولية أكثر مما تُدار وفق أولويات الداخل الليبي".

وأشار إلى أن "موقف بعض الكيانات الاجتماعية والسياسية في طرابلس وبنغازي يؤكد أن الخريطة الأممية ليست محل إجماع، بل إن طريقة طرحها أعطت انطباعاً بكونها تصبّ في مصلحة أطراف بعينها على حساب الاستحقاق الانتخابي الحقيقي".

وحول قدرة الأحزاب والكيانات الاجتماعية على التأثير، شدد شبيك على أن "هذه الأطراف تمتلك قدرة ملموسة على تشكيل الرأي العام والضغط الميداني، من خلال التظاهر أو البيانات السياسية، وبالتالي فهي عنصر مؤثر على أي مسار يُراد فرضه دون توافق".

وختم شبيك بالقول، إن "استمرار حالة الرفض دون معالجة سياسية جادة قد يؤدي إلى إضعاف خريطة الطريق الأممية وربما تعطيلها، مؤكداً أن نجاح أي مبادرة في ليبيا يظل مرهوناً بالتوافق الوطني أولاً، ثم بقدرة البعثة الأممية على إقناع الليبيين بأنها تعمل كوسيط محايد لا كطرف في إدارة الأزمة".

ليس مفاجئاً

ومن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، دكتور خالد الحجازي، إن "خريطة الطريق واجهت موجة رفض واسعة من أطراف سياسية واجتماعية في الشرق والغرب على حد سواء، وهذا الرفض لم يكن مفاجئاً، بقدر ما كان انعكاساً لأزمة ثقة متجذّرة بين الليبيين والبعثة الأممية".

وأضاف الحجازي لـ"إرم نيوز"، "في العاصمة طرابلس، انطلق الاعتراض من قناعة أن الخريطة تمنح حكومة عبد الحميد الدبيبة مزيداً من الوقت للبقاء، رغم تصاعد الغضب الشعبي ضدها. وفي بنغازي، عبّر ائتلاف الأحزاب من أجل الوطن عن رفضه للخطة، معتبراً أنها لا ترتقي إلى تضحيات الليبيين من أجل الحرية والكرامة".

ولفت إلى أنّ "الرفض صدر من معسكرين متباينين، شرقاً وغرباً، ما يعكس هشاشة أي مبادرة لا تراعي التوازنات الداخلية المعقدة. فالأحزاب والكيانات الاجتماعية والقبلية – رغم تباين قوتها – تظل قادرة على تعطيل أي خارطة طريق إذا شعرت بأنها تهمّش دورها أو تهدد مصالحها. كما أن القوى المسلحة تظل عاملاً أساسياً في فرض أو إفشال أي مشروع سياسي".

وثيقة بلا قوة

واستدرك الحجازي بقوله، "ورغم ذلك، لا يعني الرفض سقوط الخطة الأممية بالكامل، فالمجتمع الدولي غالباً ما يصر على إبقاء مسار أممي قائماً باعتباره الإطار الوحيد المقبول خارجياً، حتى لو قوبل بالرفض داخلياً. غير أن استمرار هذا النهج دون معالجة أزمة الثقة سيجعل أي خريطة جديدة مجرد وثيقة بلا قوة تنفيذية".

وخلص الحجازي إلى أنه "لكي تتجاوز البعثة الأممية حالة الرفض، لا يكفي طرح خرائط طريق جاهزة من الخارج، بل يتعين عليها أن تبني إستراتيجيتها على توافق وطني واسع، يبدأ من الاستماع للكيانات الاجتماعية والقبلية، ويمتد إلى إشراك الأحزاب والمجتمع المدني، مع ضمان عدم إقصاء القوى المسلحة المؤثرة على الأرض. كما أن أي خطة انتخابية يجب أن تكون قصيرة المدى، واضحة المعالم، وتدار بآليات شفافة تضمن حياد البعثة ونزاهة العملية السياسية".