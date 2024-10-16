لبنان.. غارات كثيفة وأجواء "الجنوب" ملبدة بالدخان (فيديو)

شنّ الجيش الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان شملت عدة بلدات، منها تلة العويضة وكفركلا والطيبة والخيام والعديسة، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الدخان الكثيف المتصاعد، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة، فيما لم يعرف بعد مدى الأضرار والخسائر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن استهداف سلاح الجو وسائل قتالية استراتيجية لميليشيا "حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية.

جاء ذلك بعد غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل 23 شخصاً على الأقل.

بدورها، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، أن ستة أفراد من قوة من "لواء غولاني"، المشاركة في عملية التوغل البري جنوبي لبنان، تعرضوا لإصابات بليغة، جراء المواجهة مع ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، يوم الاثنين، اثنان منهم في حالة خطرة.

ونقلت "هآرتس" العبرية عن مصادر قولها إن "حزب الله لديه صواريخ كافية للتسبب بضرر كبير في إسرائيل"، مضيفة أن "الميليشيا اللبنانية بدأت تعيد ترميم وحداتها القتالية في الصفوف الأولى للمواجهة مع إسرائيل".