التحالف الدولي يواصل جلب تعزيزات عسكرية إلى سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، يواصل استقدام "تعزيزات عسكرية" من العراق إلى شمال شرق سوريا.

وذكر المرصد عبر موقعه الإلكتروني، الأربعاء، أن "قوات التحالف الدولي استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق شمال شرق سوريا، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق".

وأضاف أن التعزيزات الجديدة "تضم 30 شاحنة تحمل على متنها مواد لوجستية وصهاريج وقود وصناديق مغلفة، اتجهت نحو قاعدتها في ريف الحسكة".

يأتي ذلك بعد أن "غادر رتل آخر مناطق شمال شرق سوريا باتجاه المعبر الحدودي مع العراق، عقب إفراغ حمولته في وقت سابق"، بحسب المرصد.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مناطق شمال شرق سوريا وتقيم فيها حكما ذاتيا، بعد هزيمة تنظيم "داعش" في هذه المناطق.