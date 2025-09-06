رغم النفي الرسمي.. مخاوف من تداعيات خطيرة لتلوث المياه في العراق

تعيش الأوساط العراقية حالة من الجدل الحاد بشأن ملف تلوث مياه الشرب في عدد من المحافظات، وسط تحذيرات منظمات وخبراء من تداعيات بيئية وصحية خطيرة.

يقابل ذلك نفي رسمي تؤكد من خلاله السلطات أن المياه لا تزال صالحة للاستخدام وتخضع لرقابة صارمة.

وتصاعدت المخاوف بعد تداول ناشطين ومدونين من محافظات كربلاء والنجف وبابل تقارير عن رصد تلوث بكتيري في مياه الشرب، محذرين من تفشي أمراض معوية يصعب السيطرة عليها.

وأكدت مديريات المياه في تلك المحافظات تسجيل طحالب وشوائب أثرت في عمليات التصفية والتعقيم، فيما أعلنت دوائر الصحة تشكيل فرق ميدانية لفحص العينات وإرسالها إلى مختبرات مركزية للتأكد من سلامتها.

في المقابل، نفت وزارة الموارد المائية الاتحادية بشكل قاطع وجود أي تلوث واسع النطاق، مؤكدة أن "الفحوصات المختبرية التي أجرتها فرق وزارتي الموارد المائية والصحة والبيئة أثبتت مطابقة المياه للمواصفات القياسية العراقية والمعايير الصحية".

واعتبرت الوزارة أن "ما يُتداول لا يستند إلى أساس علمي ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين".

مقتدى الصدر

بدوره، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى "إنقاذ مياه العراق من التلوث"، مطالباً بإبعاد الملف عن الخلافات السياسية والتسقيط الإعلامي.

وقال في منشور له على منصة "إكس"، إن "مسألة تلوث المياه أصبحت قضية إنسانية لا يمكن السكوت عنها".

وأضاف أن "المخاوف من أزمة المياه تتصاعد تدريجياً بعد أزمة الكهرباء المزمنة".

وتأتي تصريحات الصدر في وقت يشهد فيه العراق انخفاضاً حاداً في مناسيب المياه وصفته وزارة الموارد المائية بأنه "الأدنى منذ ثلاثينيات القرن الماضي"، بسبب شح ضخ المياه من تركيا وإيران، إلى جانب تداعيات التغير المناخي.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن العراق يُعد من بين أكثر خمس دول تضرراً من هذه الظاهرة، مع خسارة ما يقرب من 30% من أراضيه الزراعية خلال العقود الثلاثة الماضية.

مخاطر كبيرة

من جانبها، حذرت الخبيرة في شؤون البيئة إقبال لطيف من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن استمرار التلوث البكتيري والطحالب في مياه الشرب.

وقالت لـ"إرم نيوز"، إن "غياب السدود وضعف المخزون المائي، إلى جانب التصرفات العشوائية بإلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار، فاقمت أزمة التلوث بشكل غير مسبوق".

وأضافت لطيف أن "بحوثاً ميدانية سابقة أظهرت وجود معادن ثقيلة وسامة في مياه الفرات، ما يجعل الأزمة مركبة، تشمل التلوث الصناعي والبكتيري في آن واحد".

وبينت أن "أخطر ما في التلوث البكتيري أنه يرتبط مباشرة بمياه الصرف الصحي، وهو ما يؤدي إلى انتشار أمراض معوية مثل الإسهال والتقرحات، ويؤثر على صحة البشر والحيوانات والتربة أيضاً".

ويؤكد مختصون أن أزمة المياه في العراق ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات لعقود من سوء الإدارة وتراجع الاستثمار في البنية التحتية.

في محافظات مثل البصرة سبق أن واجه السكان أزمات قاسية حين وصلت المياه إلى منازلهم محملة بالديدان والطحالب، ما تسبب في احتجاجات واسعة عام 2018، وأعاد تسليط الضوء على ملف التلوث كقنبلة موقوتة.

جريمة إنسانية

بدوره، قال الباحث القانوني علي التميمي، إن "التلوث الحالي يمثل جريمة ضد الإنسانية وفق الدستور العراقي الذي كفل حق المواطن في بيئة صحية، كما أن قانون العقوبات شدد على معاقبة كل من يتعمد تلويث المياه".

وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز" أن "العراق أمام خيارات عدة، منها تفعيل القوانين الداخلية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه، أو اللجوء إلى مجلس الأمن بحجة أن ما يحدث يمثل تهديداً بيئياً وصحياً يدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية".

وفي ظل هذه الأوضاع، يرى مختصون أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية سيؤدي إلى تداعيات كارثية تشمل الهجرة البيئية وتزايد معدلات الفقر وارتفاع الخلافات الاجتماعية والسياسية.

كما أن البنك الدولي قدّر أن العراق بحاجة إلى استثمارات تفوق 230 مليار دولار بحلول عام 2040، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي سنوياً، لمواجهة التحديات البيئية والتنموية والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.