أثناء انتظاره للمساعدات.. مقتل لاعب سابق بمنتخب فلسطين لكرة السلة في غزة

منتظرو المساعدات وسط قطاع غزة المصدر: AFP
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 10:27 م

قُتل محمد شعلان اللاعب السابق بمنتخب فلسطين لكرة السلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، أثناء محاولته الوصول لمساعدات إنسانية، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويُعتبر، على شعلان، البالغ من العمر 40 عامًا، أحد أبرز نجوم لعبة كرة السلة في القطاع الفلسطيني المُدمر، على ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 وقالت الوكالة الرسمية، نقلًا عن مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شعلان، أثناء محاولته الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خان يونس لإطعام أطفاله، ما أدى إلى استشهاده".

وبيّنت أن شعلان "اضطُر للبحث عن الغذاء والدواء لطفلته المريضة مريم، التي تعاني من فشل كلوي وتسمم حادٍ في الدم، وسط مناشداته المستمرة لإنقاذها، وتوفير العلاج لها".

ولعب شعلان، مع عدد من فرق كرة السلة المحلية، أبرزها: خدمات البريج، وخدمات المغازي، وخدمات خان يونس، وخدمات الشاطئ، وغزة الرياضي، وجمعية الشبان المسيحيين، وخدمات جباليا، كما لعب في المنتخب الوطني لكرة السلة.

ويأتي مقتل شعلان، بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي لاعب المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين"، في الـ6 من شهر أغسطس/آب الجاري، خلال محاولته جلب طعام لأطفاله الجوعى أيضًا، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب العالمي.

 وبمقتل شعلان، يرتفع عدد قتلى الحركة الرياضية في فلسطين إلى نحو 670 رياضياً، إلى جانب تدمير الجيش الإسرائيلي 288 منشأة رياضية وكشفية في قطاع غزة والضفة الغربية، منذُ الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023، بحسب "الأناضول".

