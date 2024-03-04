رئيس جامعة القاهرة لـ"إرم نيوز": قرار سجني غير واجب النفاذ
علّق رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، على الحكم الصادر، اليوم الإثنين، بحبسه وعزله من منصبه مع اثنين من قيادات كلية الزراعة، لامتناعه عن صرف مستحقاتهم المالية، مشيرًا أن "الحكم غير واجب النفاذ".
وقال الخشت، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "لم أمتنع عن صرف مستحقات العاملين، وأصدرنا بيانا قبل قليل كشفنا خلاله أننا لم نمتنع عن صرف المستحقات".
ومضى قائلًا: "إننا أول من ينفذ قرارات القضاء فور وصولها"، موضحًا أنه لا يعلق على قرارات القضاء، لكنه يستخدم حقه المشروع في الاستئناف على الحكم.
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قضت محكمة الجنح في مصر، بحبس الدكتور الخشت، وعميد كلية الزراعة الدكتور سامح عبد الفتاح، وأمين عام الكلية، 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، وعزلهم من وظيفتهم؛ بتهمة الامتناع عن صرف متجمد مستحقات مالية لبعض موظفي الجامعة.
وأشار الخشت إلى أن الحكم ابتدائي، وهو صادر بشأن صفته الوظيفية وليس شخصه، وهو ما اعتبره "نقطة هامة للغاية".
وبين أن "الحكم غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ الأحكام القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف".
ونوه الخشت إلى أن "مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الإدارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا ورئيسها".
وأكد الخشت أن الجامعة نفذت الحكم، الذي قيل إنها امتنعت عن تنفيذه، مبينًا أن "هذا دأب الجامعة مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ"، وأن محاميه استأنف على الحكم، وتم تحديد جلسة في الـ9 من شهر أيار/مايو المقبل لنظر الاستئناف.
وبسؤاله عن سبب صدور الحكم رغم زعمه بأنه لم يمتنع عن التنفيذ، رفض الإجابة قائلا: "ليس لدي أكثر ممّا قلت".