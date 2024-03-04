رئيس جامعة القاهرة لـ"إرم نيوز": قرار سجني غير واجب النفاذ

علّق رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، على الحكم الصادر، اليوم الإثنين، بحبسه وعزله من منصبه مع اثنين من قيادات كلية الزراعة، لامتناعه عن صرف مستحقاتهم المالية، مشيرًا أن "الحكم غير واجب النفاذ".

وقال الخشت، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "لم أمتنع عن صرف مستحقات العاملين، وأصدرنا بيانا قبل قليل كشفنا خلاله أننا لم نمتنع عن صرف المستحقات".

ومضى قائلًا: "إننا أول من ينفذ قرارات القضاء فور وصولها"، موضحًا أنه لا يعلق على قرارات القضاء، لكنه يستخدم حقه المشروع في الاستئناف على الحكم.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قضت محكمة الجنح في مصر، بحبس الدكتور الخشت، وعميد كلية الزراعة الدكتور سامح عبد الفتاح، وأمين عام الكلية، 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، وعزلهم من وظيفتهم؛ بتهمة الامتناع عن صرف متجمد مستحقات مالية لبعض موظفي الجامعة.