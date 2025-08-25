من هم الصحفيون الذين قتلتهم إسرائيل في مجمع ناصر الطبي؟

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 20 فلسطينيًا بينهم 5 صحفيين قضوا في غارتين متتاليتين بفارق زمني قليل، بعد أن وصلوا إلى موقع القصف في الطابق الرابع من قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.

وارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الحرب من الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في قطاع غزة إلى 245 صحفيًا وصحفية، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فيما أُصيب في الغارة ذاتها 4 صحفيين.

والصحفيون الخمسة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، هم: مريم أبودقة، وحسام المصري، ومحمد سلامة، ومعاذ أبوطه، وأحمد أبوعزيز، وقد تم توثيق مقتلهم على الهواء مباشرة.

مريم أبودقة

تعمل مع عدة وسائل إعلام عربية ودولية من بينها موقع "إندبندنت عربية"، كما تعمل كمصورة متعاقدة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ونشرت فيديو لها من خلال قصة عبر حسابها على "إنستغرام"، وكأنها تنعى فيه نفسها.

وكانت مريم التي اختارت أن يعيش ابنها الوحيد (غيث) بعيدًا عنها بعد أن سمحت له بالسفر عبر معبر رفح حتى تضمن سلامته بداية الحرب، من أبرز الصحفيات اللواتي عملن على تغطية الحرب منذ اندلاعها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام 2023.

وروى الصحفي أنس النجار، الذي كان يتعاون مع مريم في إنتاج قصص صحفية أنها قد أبلغته، قبل ساعات من مقتلها، بأن يهدي أجر المواد الصحفية التي أنجزتها لابنة شقيقها.

مريم بشكل غريب كانت حاسة بقربها من الشهادة و الله كنت أعتمد ع مريم بشكل كبير في تصوير التقارير الاخبارية في جنوب القطاع...

محمد سلامة

يعمل مصورًا لقناة "الجزيرة" الإخبارية، وكان قد شارك في توثيق العمليات الإسرائيلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وغطى قضايا صحفية مرتبطة بالمجاعة، واقتحام مستشفى ناصر.

وكان محمد أتم خطبته على الصحفية هلا عصفور قبل أشهر، وكانا ينتظران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أجل إتمام زواجهما.

حسام المصري

يعمل مصورًا لوكالة "رويترز" الدولية للأنباء، وكذلك مصورًا مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وكان قد ظهر في مقطع متأثرًا بتدمير منزله في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وكان الصحفي حسام المصري الذي يعمل منذ أكثر من 24 عامًا في مهنة الصحافة، قد غطى الحرب على قطاع غزة منذ بدايتها لصالح وسائل إعلام عدة، وكان قد نجا من الموت خلال استهداف الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب، بداية الحرب.

أحمد أبو عزيز

يعمل محررًا ومراسلاً لعدد من وسائل الإعلام، وقد وثّق، قبل نحو شهر، في ذروة أزمة المجاعة التي ضربت قطاع غزة محاولته للحصول على دقيق من شاحنات كانت تحمل المساعدات لغزة، بعد أن فقد القدرة على الحصول على طعام له ولأسرته.

من مكان وقوف الشاحنات حصلت على كيس طحين بعد 4 اشهر من المجاعة…. حسبنا الله ونعم الوكيل #المجاعة_في_غزة

معاذ أبوطه

يعمل مصورًا صحفيًا لشبكة "NBC" الأمريكية، وهو أحد أصغر الصحفيين العاملين في قطاع غزة سنًا، ونشط، بشكل لافت، خلال تغطيته للحرب خاصة بعد نزوح غالبية الغزيين لمدينة رفح أقصى جنوب القطاع.