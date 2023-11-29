الولايات المتحدة تحُثّ إسرائيل على تغيير تكتيكاتها في غزة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتعديل خططها للمرحلة المقبلة من حملتها في غزة، وذلك لتوفير حماية أفضل للمدنيين ودحض الانتقادات التي وجّهت للبيت الأبيض، وتفيد أنه أعطى القوات الإسرائيلية تفويضا مطلقا في حربها ضد "حماس".

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الدّفع الأمريكي لجعل إسرائيل تخوض حربًا أكثر استهدافًا، هو إشارة واضحة عن التحوّل بعيدًا عن الدّعم الكامل الذي قدّمه الرئيس "بايدن" في البداية للحملة الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الدعم كان محور المشاورات المكثفة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تناقشا حول كيفية التعامل مع هذا الصراع، الذي عملت واشنطن مع حلفائها العرب على منعه من التوسع إلى ما هو أبعد من غزة.

ويقول مسؤولون أمريكيون، إن إدارة بايدن تحث الإسرائيليين على شن غارات جوية بذخائر دقيقة عند استئناف القتال بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، مع ضمان عدم استهداف البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات وشبكات الكهرباء والصرف الصحي.