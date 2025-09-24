الشرع: أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة ألقاها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء،"أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة".

وأضاف أن "سوريا تعيد اليوم بناء نفسها، وهي كبلد حضارة يليق بها أن تكون دولة قانون"، مؤكداً المضي قدماً في انتخابات مجلس الشعب وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

واعتبر الشرع أن سوريا أصبحت بلداً يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة، مطالباً برفع كل العقوبات عنها.

وتابع أن "إسرائيل تستغل المرحلة الانتقالية في سوريا وتعمل على انتهاك سيادتها".

وأضاف الرئيس السوري أن السياسة قائمة الآن على الدبلوماسية والاستقرار، معتبرا أن البلاد وقعت منذ 60 عاماً تحت نظام غاشم، يجهل قيمة الأرض التي يحكمها.

وأكد أن النظام السابق استخدم أبشع أدوات التعذيب ضد الشعب السوري، وقتل نحو مليون إنسان وهدم نحو مليوني منزل، الأمر الذي دفع الشعب إلى تنظيم صفوفه وخوض معركة عسكرية توجت بنصر استعاد فيه حقه، وفق قوله.

وذكر الشرع أن الإنجاز السوري الفريد دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية سعياً لتقسيم البلاد، متعهداً في ذات الوقت بتقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة.

وفي كلمته، قدم الرئيس السوري شكره لكل من قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، معلنا دعمه أهل غزة وأطفالها، ومطالباً بوقف الحرب فوراً.

