هل تؤدي حرب غزة إلى إحياء داعش والقاعدة؟

طرحت مجلة "فورين أفيرز" في تقرير نشرته اليوم الجمعة فرضية أن تؤدي الحرب بين حركة حماس وإسرائيل إلى إحياء تنظيمي داعش والقاعدة؛ بسبب الخلاف الأيديولوجي العميق بين الحركة والجماعات العالمية المتشددة.

ووفق المجلة، أعلن تنظيم داعش في أيامه الأولى تكفير حماس بسبب مجموعة من التجاوزات، كما امتنع التنظيم بوضوح عن الإشادة بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، فيما احتفل به تنظيم القاعدة، منافس داعش على التفوق في "الجهاد العالمي"، ودعا إلى توسيع المعركة رغم أن لديه تاريخًا في توبيخ حماس بسبب اختلافاتهما الأيديولوجية.

وقالت المجلة الأمريكية: "إنه بالرغم من أن الوضع على الأرض قد يتغير بطرق مهمة، وكلما أصبح الصراع أطول وأكثر دموية، كلما زاد الغضب بين المسلمين، وأعطى مصداقية للنظرة "المتشددة" للإسلام، الذي يواجه قوى الكفر، إلا أن الاختلافات الأيديولوجية ستحد من مدى قدرة "المتشددين" على اغتنام هذه اللحظة لإعادة تنشيط حركتهم".