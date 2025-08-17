تمهيداً لاحتلال غزة.. قناة عبرية تكشف موقع "مخيم الإيواء" الجديد

كشفت مصادر عبرية، فجر اليوم الأحد، عن المكان الذي اختاره الجيش الإسرائيلي ليكون موقع "مخيم الإيواء" الذي سيتم نقل النازحين الفلسطينيين إليه قبل بدء عملية احتلال غزة.

وذكرت قناة "i24news" العبرية أن الجيش الإسرائيلي اختار منطقة "جنوب محور موراغ"، قرب رفح جنوبي قطاع غزة، من أجل إقامة "مخيم الإيواء" الذي سينقل إليه مئات آلاف الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي يدور الحديث عنها تخضع، بحسب ناشطين وصحفيين فلسطينيين، لسيطرة ميليشيا "ياسر أبوشباب"، الذي يخوض مع مسلحيه حرباً أخرى ضد عناصر حركة "حماس" في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت، أنه سيزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء، ابتداء من يوم الأحد، استعداداً لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع.

وقال متحدث عسكري إنه سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لنقتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان إسرائيل عزمها شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري بالقطاع الفلسطيني، مما أثار قلقا دولياً حيال مصير القطاع المدمر الذي يقطنه نحو 2.2 مليون نسمة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وآخرون من الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، بما في ذلك المناطق الواقعة في جنوب غزة التي أمرت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.

وقالت القناة إنه لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في المحادثات بين وفد "حماس" والوسطاء، بما يمكّن إسرائيل من التقدم في المفاوضات.

وذكرت القناة أن فريق التفاوض الإسرائيلي يتحدث عن تغيير في موقف "حماس"، فإذا أعلنت خلال الأيام المقبلة استعدادها للتوصل إلى مفاوضات تسوية، ستُرسل إسرائيل فريقًا إلى الدوحة.