السعودية تبدأ الترتيب لإجلاء رعاياها ورعايا دول أخرى من السودان

من جانبه قال الجيش السوداني في بيان، إنه بدأت عملية إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة، وسيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب.

وتجددت الاشتباكات العنيفة اليوم السبت في عدة مواقع في العاصمة الخرطوم، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، رغم الإعلان عن هدنة طيلة أيام العيد الثلاثة.

ومنذ ساعات الصباح بدأ طرفا الصراع بخرق متبادل للهدنة، عبر تبادل متقطع لإطلاق النار، سرعان ما تطور لاشتباكات عنيفة في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الرئاسي.